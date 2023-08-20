США закликали Китай припинити тиск на Тайвань та почати діалог з островом

Сполучені Штати закликали Пекін припинити тиснути на Тайвань після того, як китайська армія розпочала черговій військові навчання біли берегів острова.

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Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що представник Державного департаменту США заявив, що Сполучені Штати закликають Китай розпочати змістовний діалог з Тайванем..

"Ми закликаємо Пекін припинити свій військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог з Тайванем", — сказав представник Держдепу.

Крім того, він заявив, що США продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями китайських військових біля берегів Тайваню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Китаю під час виступу у Росії застеріг США від “гри з вогнем” щодо Тайваню.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати не планують лобіювати через Конгрес ініціативу щодо постачання зброї Тайваню в рамках бюджетного запиту для допомоги Україні.

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