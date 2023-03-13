США закликали Сі Цзіньпіна поговорити з Зеленським — Джейк Салліван

Київ не отримував офіційного підтвердження того, що Сі Цзіньпін проведе переговори з Зеленським.

США закликали главу Китаю Сі Цзіньпіна поговорити безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським, щоби очільник КНР особисто почув "українську точку зору, а не лише російську".

Про сказав радник із національної безпеки Білого дому Джейк Салліван, повідомляє CNN.

"Ми закликаємо президента Сі зв’язатися з президентом Зеленським, тому що вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не тільки російську", — повідомив Салліван.

Радник з нацбезпекидодав також додав, що офіційні особи США 13 березня говорили з українськими колегами. Стало відомо, що Київ офіційно не отримував підтвердження того, що із Сі Цзіньпіном відбудеться телефонний дзвінок чи відеоконференція.

Нагадаємо, що ще 24 лютого президент України Зеленський заявив про намір зустрітися із Сі Цзіньпіном. Вперше та востаннє вони говорили 13 липня 2021 року. За його словами, питання не лише у війні, а й у тому, щоби зберегти економічні відносини.

Водночас, є інформація, що очільник КНР Сі Цзіньпін планує вперше від початку повномасштабної війни в Україні провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви та зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним.

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