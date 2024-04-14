США закликали Україну припинити атакувати російські НПЗ – Кулеба висловився у відповідь

Україні потрібні системи протиповітряної оборони, щоб захиститися від атак РФ, адже ця країна розпочала не просто агресію, а ракетно-дронову війну. Водночас США закликали Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи через буцімто підвищення світових цін на нафту. Однак наразі наша держава не бачить причино-наслідкові зв'язки щодо цього.

Про це в ефірі "ТСН.Тиждень" повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив на необхідності систем ППО, щоб Україна змогла захистити свою енергосистему від знищення.

"Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо, появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем на світовому", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що в України через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян і це "нікого не хвилює".

"Я всіх дуже люблю і поважаю наших партнерів, але коли доходить до такої логіки, то в мене одне питання: а у нас через удари по нашій критичній системі, через відсутність батарей Patriot росте кількість людей, які живуть без світла", – сказав очільник МЗС.

Міністр зазначив, що треба мислити своїми інтересами. Тому якщо партнери кажуть, що дадуть 7 батарей Patriot з проханням не робити того чи іншого, тоді, за словами Кулеби, є предмет для розмови. Проте, якщо захисту немає і немає пакета допомоги, тоді "кожний виживає, як може".

Тим часом в офісну будівлю російського "Газпрому" врізався дрон. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, "Якщо не можна бити по НПЗ, то, значить, по офісах можна. Це військова ціль".

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