США закликали своїх громадян негайно залишити Венесуелу: деталі

Посольство США / © УНІАН

Реклама

США закликають своїх громадян негайно залишити територію Венесуели та утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ситуація залишається нестабільною.

Про це йдеться в офіційному попередженні Посольства США.

Деталі

У повідомленні наголошується, що безпекова ситуація у Венесуелі залишається нестабільною та непередбачуваною, попри відновлення міжнародного авіасполучення. Американцям, які все ще перебувають у країні, рекомендують залишити її якомога швидше.

Реклама

Акцентують, що перед від’їздом громадянам США слід вжити запобіжних заходів та бути уважними до оточення.

«Надходять повідомлення про групи озброєних ополченців, відомих як колективи, які встановлюють блокпости та обшукують транспортні засоби на предмет наявності доказів громадянства США або підтримки Сполучених Штатів. Громадянам США у Венесуелі слід залишатися пильними та обережними під час подорожей автомобілем», — застерыгають у посольстві.

Крім того, у Венесуелі тривають перебої з електропостачанням та роботою комунальних служб, що ще більше ускладнює ситуацію для іноземців.

Держдепартамент США надав Венесуелі четвертий, найвищий рівень туристичної загрози — «Не подорожувати». Серед основних ризиків називають незаконні затримання, катування в місцях утримання, тероризм, викрадення людей, високий рівень злочинності, громадянські заворушення та критично слабку систему охорони здоров’я.

Реклама

Нагадаємо, ще у березні 2019 року США вивели весь дипломатичний персонал з Каракаса та повністю призупинили роботу посольства. Усі консульські послуги у Венесуелі — як планові, так і екстрені — залишаються недоступними, а американська влада не має змоги надавати допомогу своїм громадянам на території країни.

Раніше глава США Дональд Трамп заяви про затримання Ніколаса Мадуро і вивезення лідера Венесуели з країни. США, як зазначив американський очільник, успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес зробив заяву про те, що його країна стала об’єктом військової агресії з боку США. За його словами, ворог намагався проникнути в тил через газові комунікації в районах Фуерте-Туна, Каракас, штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра, завдаючи ударів по цивільних об’єктах із бойових гелікоптерів.

Згодом Трамп зробив заяву про спецоперацію у Венесуелі. «Багато чудового планування, багато чудових військ і чудових людей. Це була блискуча операція, насправді», — висловився Трамп.