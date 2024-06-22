США закривають два російські візові центри та позбавляють дипломатів РФ податкових привілеїв

Російські візові центри закриють у Вашингтоні та Нью-Йорку.

США закривають два відділення візового центру у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також позбавляють російських дипломатів можливості не платити податки в країні.

Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, пише пропагандистське видання ТАСС.

"Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження", – сказав він.

Крім того, у російських дипломатів відберуть "картки звільнення від податку", що Антонов назвав "дрібним, капосним випадом" з боку США.

Попри це, як стверджує Антонов, Росія продовжить надавати консульські послуги своїм громадянам у США.

За його словами, США жодним чином не пояснили своїх дій.

Натомість Росія розглядає можливі заходи у відповідь у зв'язку з діями американської влади.

На його переконання, "американці намагаються зламати" Росію, змінити її зовнішню політику та "змусити дипломатів сховатися за стінами посольства, не спілкуватися, не працювати".

Нагадаємо, заступник держсекретаря США зробив заяву про удари України по території РФ.

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