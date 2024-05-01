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США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП: що в них особливого

США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП: що в них особливого

M2A4E1 Bradley / Фото: PEO Ground Combat Systems

Армія США планує замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, передану Україні, на нову версію M2A4E1, оснащену системою активного захисту Iron Fist ізраїльського виробництва.

У Сполучених Штатах Америки хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки. Вона буде оснащена активним захистом.

Про це повідомляє виконавче управління програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems).

Зазначається, що американська армія отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley - M2A4E1 - за кожен такий БМП, який подарували Україні.

Версію M2A4E1 Bradley представили ще минулого тижня у штаті Мен.

"M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - сказано в повідомленні.

Також у цій версії БМП є вдосконалений приціл навідника та кліматичний контроль для десанту.

M2A4E1 Bradley / Фото: PEO Ground Combat Systems / ©
M2A4E1 Bradley / Фото: PEO Ground Combat Systems

Що відомо про систему захисту Iron Fist

Активну систему захисту Iron Fist розробили в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат.

Система відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.

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