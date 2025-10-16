США заперечують порушення перемир’я з боку ХАМАС

ХАМАС / © Associated Press

Під час брифінгу для журналістів старший радник президента США Дональда Трампа заявив, що Вашингтон очікував затримок із передачею тіл, оскільки пріоритетом було звільнення живих заручників.

Про це пише The Times of Israel

“Ми чули багато заяв, що ХАМАС порушив угоду, бо не всі тіла повернуті. Але наша домовленість передбачала — спочатку мають бути звільнені всі живі заручники, і вони це виконали”, — сказав радник.

Інший високопоставлений радник Трампа додав, що бойовики “вчинили правильно”, передавши всіх 20 живих заручників одночасно, назвавши це “важливим моментом”.

За його словами, процес повернення тіл став можливим лише після набуття чинності перемир’я минулого тижня, адже до того часу Газа залишалася активною зоною бойових дій.

“Кількість руїн у Газі перевищує те, що залишилося після терактів 11 вересня у Нью-Йорку. Під завалами лежать численні нерозірвані боєприпаси та, ймовірно, тіла загиблих”, — зазначив він.

Радник пояснив, що навіть якщо ХАМАС знав точне місце розташування тіл 28 заручників, витягти їх було “майже неможливо”.

Він уточнив, що тіло частини загиблих повертають поступово: “Спочатку три, потім чотири, ще чотири”. Проте фактично ХАМАС передав по чотири тіла у понеділок і вівторок, одне з яких згодом виявилося палестинським, а у середу — лише два.

Американський чиновник також повідомив, що США розглядають можливість запровадження програми винагород для жителів Гази, які допоможуть у пошуку тіл. Крім того, Вашингтон веде переговори з Туреччиною, яка готова направити до сектора фахівців з рятувальних операцій — зокрема тих, що мають досвід роботи після землетрусів.

Поки неясно, чи прийме Ізраїль таку допомогу, зважаючи на напружені відносини між прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який неодноразово порівнював ізраїльського лідера з Гітлером.

“Ми кажемо ізраїльській стороні: якщо ви маєте розвіддані чи підозри, що можна зробити більше — передайте їх нам, і ми донесемо це до посередників”, — наголосив перший радник Трампа.

Американські чиновники підкреслили, що США залишаються відданими зусиллям із повернення тіл усіх загиблих заручників.

“Ми не підемо звідси, доки всі не повернуться додому. Ніхто не залишиться позаду”, — запевнив радник.

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.