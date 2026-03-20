Президент Колумбії Густаво Петро

У США запідозрили у зв'язках з наркокартелями президента Колумбії Густаво Петро. Американські слідчі перевіряють, зокрема, можливість надходження коштів на його передвиборчу кампанію від осіб, пов'язаних із наркотрафіком.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання стверджують, що розслідуванням займаються федеральні прокурорські офіси у Манхеттені та Брукліні, за участю фахівців з міжнародного наркотрафіку, співробітників управління боротьби з наркотиками та служби внутрішньої безпеки.

Слідство наразі аналізує контакти Петро з представниками наркобізнесу, офіційні звинувачення поки що не пред'явлені.

Раніше колумбійські ЗМІ повідомляли про спроби осіб, пов'язаних з наркоторгівлею, спрямовувати кошти на його передвиборчу кампанію, зокрема через його сина. Той визнав факт надходження незаконних коштів у ході кампанії 2022 року, проте прокуратура Колумбії не висувала звинувачень проти самого президента.

Густаво Петро відкидає звинувачення у зв’язках з наркобізнесом, заявляючи про успіхи уряду в скороченні посівів коки та боротьбу зі збройними угрупованнями, пов'язаними з наркотрафіком.

Потенційне кримінальне переслідування може вплинути на цьогорічну президентську кампанію в Колумбії, намічену на травень. Сам Петро не має права балотуватися на другий термін, проте вже підтримав свого наступника.

Адміністрація Дональда Трампа активно використовує юридичні інструменти у зовнішній політиці.

Перед затриманням президента Венесуели Ніколаса Мадуро його також звинувачували у причетності до наркотрафіку. У березні також повідомлялося про розслідування щодо керівництва Куби.

Нагадаємо, венесуельському диктаторові Ніколасу Мадуро та його дружині, Сілії Флорес, у січні було висунуто звинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка. Подружжя звинувачують у змові з метою наркотероризму, постачанні кокаїну, а також зберіганні зброї та вибухівки, що могла бути використана проти Сполучених Штатів.