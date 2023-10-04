США запланували на два тижні наперед виділення пакетів військової допомоги Україні

Йдеться про транші озброєння, боєприпасів і техніки зі складів Пентагону на два тижні наперед для України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Я думаю, протягом ближчих тижнів ви спостерігатимете відносно послідовну підтримку України у вигляді виділень за президентськими повноваженнями (presidential drawdowns – ред.)», - додав представник Білого дому.

Він зауважив, що Пентагон має у своєму розпорядженні ще «кілька мільярдів доларів». За його словами, США забезпечували Україну оборонною допомогою з періодичністю приблизно кожні два тижні.

«Я думаю, що так буде й надалі протягом наступних тижнів»,- сказав він.

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Представник Білого дому додав, що погода в Україні дозволить вести бойові дії ще впродовж півтора-двох місяців.

«Тож, ми хочемо бути певними, що українці зможуть досягти успіху»,- резюмував представник адміністрації США.

Бюджет США та кошти для України

Нагадаємо, Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинку роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку Україні.

Як пояснила пані посол України в США Оксана Маркарова, тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. А таке рішення для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження допомоги Україні.