США запланували виготовити близько півтисячі тактичних ядерних авіабомб

Особливість нової авіабомби полягає у хвостовому оперенні.

Сполучені Штати Америки планують виробити не менше 480 нових ядерних авіабомб B61-12 для оснащення своїх стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і B-21 Raider, що розробляються, а також американських та інших винищувачів-бомбардувальників НАТО в Європі.

Це випливає із даних Федерації американських учених, — пише "Інтерфакс".

Більшість цих ядерних боєприпасів може бути розміщена на континентальній частині США вже в 2022 році. Розміщення нових авіабомб на складах на авіабазах у Європі планується розпочати у 2023-2024 роках.

Також читайте Підриває стратегічну стабільність: очільник Пентагону прокоментував випробування РФ протисупутникової зброї

Розробку нової тактичної ядерної авіабомби B61-12 вже завершено, і незабаром розпочнеться її серійне виробництво. Вони надійдуть на заміну застарілим варіантам цієї авіабомби (В61-3 та В61-4) на американські склади на континентальній частині США та Європі.

Авіабомби B61-12 (з потужністю 0,3, 1,5, 10 або 50 кілотонн), зокрема, будуть розміщені у підземних складах на авіабазах у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині, які перебувають під контролем американських військових.

За різними оцінками, зараз в Європі США мають у своєму розпорядженні 100-150 ядерних авіабомб для застосування тактичною авіацією. Вони призначені для оснащення тактичних винищувачів-бомбардувальників F-35А, F-15E та F-16C/D, F/A-18 та Tornado ВПС США та інших країн-членів НАТО.

Особливість нової авіабомби полягає у хвостовому оперенні. Воно робить бомбу керованою і точнішою, що дозволяє не спускати її з парашутом, а скидати з літака, що летить на великій висоті.

Раніше повідомлялося, що США розмістять у Європі майже 30 винищувачів п'ятого покоління.

Нова летальна зброя в арсеналі української армії