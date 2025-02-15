США запропонували Лукашенку угоду, щоб зменшити вплив на нього Кремля — NYT

У відповідь на послаблення у Білорусі репресій США знімуть частину своїх санкцій.

Сполучені Штати, ймовірно, готують “велику угоду” із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Йому пропонують послаблення санкцій в обмін на “перепочинок поза орбітою Росії”.

Про це пише The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела.

У цьому контексті видання згадує поїздку заступника помічника держсекретаря США у Європі Кріса Сміта до Білорусі, результатом якої стало звільнення із ув'язнення журналіста-фрілансера білоруської редакції “Радіо Свобода” Андрія Кузнечика, активістку Олену Мовшук та громадянина США, ім'я якого невідоме.

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Під час цієї поїздки Сміт у столиці Білорусі зустрівся з Лукашенком та головою КДБ країни Іваном Тертелем. Пізніше він розповів, що білоруський диктатор може випустити на свободу “безліч політв'язнів”, серед яких багато відомих публічних осіб.

У відповідь на послаблення у Білорусі репресій США знімуть частину своїх санкцій, наприклад, щодо банків Білорусі та експорту калійних добрив, стверджують співрозмовники NYT.

Іншою метою можливої угоди стане надання Лукашенку “перепочинку поза орбітою Росії”, додає видання. Зазначається також, що переговори з союзниками США щодо послаблення санкцій щодо Білорусі Сміт розпочав ще 2024 року.

Колишній голова служби зовнішньої розвідки Польщі Петро Кравчик, який працював з першою адміністрацією Дональда Трампа над ослабленням впливу Кремля на Лукашенка, називає американську політику щодо Білорусі “частиною більш широкого американського підходу до Росії”.

На його думку, угода з Білоруссю дасть США додаткові важелі впливу на РФ, щоб там зрозуміли, “що мають бути уважнішими до американських аргументів”.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко грубо відповів британському журналістові на запитання щодо визнання країнами Заходу його легітимності перебування при владі.

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