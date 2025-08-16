США запропонували Україні альтернативу вступу до НАТО: Мелоні повідомила подробиці

США пропонує Україні гарантії безпеки подібно до статті 5 НАТО

За інформацією прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Мелоні заявила, що президент США Дональд Трамп запропонував гарантії, «натхненні п’ятою статтею НАТО».

Про це повідомляє Stern.

Трамп розповів про своє бачення безпекових гарантій під час відеоконференції з лідерами європейських країн та українським президентом Володимиром Зеленським, що відбулася після його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці.

П’ята стаття Північноатлантичного договору зобов’язує членів Альянсу надавати взаємну допомогу у разі нападу на одного з них. За словами Мелоні, нові пропозиції США можуть перетворитися на «угоду про колективну безпеку». Така угода, яка діятиме поза рамками договору НАТО, може забезпечити Україні «підтримку всіх її партнерів, включаючи США», у разі нового нападу.

Мелоні вже пропонувала таку угоду кілька місяців тому. У березні вона заявила італійському парламенту, що в рамках такої угоди військова допомога є «одним із можливих варіантів, але не єдиним». За її словами, це не означало б автоматичного вступу союзників у війну з Росією, якщо вона у майбутньому знову нападе на Україну. Мелоні також додала, що зобов’язання щодо допомоги діятимуть і у зворотному напрямку, назвавши українську армію «однією з найсильніших на континенті».

Джерела в українських дипломатичних колах також повідомили, що Трамп запропонував «щось на кшталт гарантій, як за статтею 5, але поза НАТО».

«Проте ніхто докладно не знає, як це працюватиме. Або чому Путін на це погодиться, якщо він категорично проти НАТО і, очевидно, проти будь-яких ефективних гарантій суверенітету України», — зазначило інше джерело.

Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Нагадаємо, аналітик Майкл Кларк вважає, що жодні гарантії на папері не забезпечать Україні безпеку та не зупинять Путіна від нового наземного вторгнення в майбутньому. Аби бути в безпеці, Україна повинна мати потужне озброєння для самозахисту та стати «Ізраїлем Європи».