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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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США запровадять мита у 500% на покупців російської нафти — заява американських сенаторів

Запровадження такої болючої для Росії санкції підтримали європейські союзники США.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Річард Блюменталь і Ліндсі Грем

Річард Блюменталь і Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенат Сполучених Штатів запровадить мита у розмірі 500% для всіх, хто купує нафту, газ чи нафтохімію у Російської Федерації.

Про це заявив американський сенатор Річард Блюменталь, який представляє Демократичну партію, під час свого візиту до Києва 30 травня, передає кореспондент ТСН.

«500% мито [буде запроваджене] для Індії, Китаю, які купують 70% цих російських продуктів, і будь-кого іншого, хто їх купує», — сказав він.

За словами сенатора Блюменталя запровадження такої болючої для Росії санкції підтримали європейські союзники США, попри те, що вони продовжують імпортувати певну частку цієї російської продукції.

«Вони [європейські союзники] герої, тому що вони сказали: „Давай. Прийми законопроект про санкції“, хоча вони продовжують імпортувати певну частку їх загальної кількості, можливо, 10-14%», — додав він.

Сенатор Ліндсі Грем від Республіканської партії, який також перебуває у Києві, заявив, що очікує на те, що наступного тижня Сенат розпочне розгляд законопроєкту про санкції проти Росії.

Він також пообіцяв обговорити зменшення цінової стелі на російську нафту з європейськими союзниками.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не запроваджує нові санкції проти Росії, щоб «не псувати шанс на мирну угоду».

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