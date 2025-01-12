США запровадили дуже потужні санкції проти російської нафти: економіст пояснив важливість

Сполучені Штати у новому пакеті санкцій вперше вводять потужні економічні санкції проти двох російських страхових компаній, які забезпечують пересування по світу російського "тіньового флоту".

Таку думку в етері Еспресо висловив член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин.

Він заявив, що наразі тіньовий флот Росії забезпечує приблизно 20% від загального обсягу продажу російської нафти.

"Росія має з Індією та Китаєм потужні контракти, що повністю відповідають максимальній ціні на нафту, яка дозволена росіянам для продажу на зовнішньому ринку, - $60 за барель. Щоб не надавати їм можливості продавати нафту дорожче, введені санкції проти тіньового танкерного флоту РФ. Цей тіньовий флот – металобрухт, старі танкери, які вже не можуть пройти нормальне отримання страхового забезпечення у класичних страхових компаніях. Відповідно, цей металобрухт відстоюється в акваторіях портів", - прокоментував Олег Пендзин.

Він розповів, що до "тіньового флоту" РФ брали старі танкери, які страхували у російських компаніях, оскільки більше це ніхто робити не буде. Таким чином росіяни могли відправляти на продаж свою нафту.

"Найбільша проблема цих танкерів – занадто старі, мають купу "невиліковних хвороб", які можуть привести до катастрофи, в першу чергу до екологічної. Розуміємо, що страховий російський бізнес підлеглий державі, як і все в Росії. І в новому санкційному пакеті від США вперше вводяться величезні санкційні обмеження на дві російські страхові компанії, які забезпечують страхування цих танкерів, - "Ингосстрах" та "Альфа-Страхування". Тобто вперше, конкретно у санкційному пакеті прописані страховики, які дають можливість судну вийти з порту та прямувати у міжнародні води", - зауважив економіст.

Він зазначив, що це перший важливий крок щодо впливу на діяльність російського "тіньового флоту". На сьогоднішній день вже 150 таких танкер потрапили під санкції.

"Одразу після американського пакету санкцій, який є достатньо серйозним ударом по тіньовому танкерному флоту РФ, ми почули позицію найбільшого порту Китаю, який повністю припинив обслуговувати ці танкери. Велика Британія ввела аналогічний пакет санкцій. І ми всі чекаємо від європейців 16-го пакету, який буде приурочений до третьої річниці початку активної фази бойових дій", - резюмував Пендзин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія запровадила санкції проти двох російських гігантів.

Крім того, ми раніше інформували, що США запровадили жорсткі санкції проти російської нафти.

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