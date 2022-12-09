США запровадили санкції проти міжнародних компаній за торгівлю іранською нафтою

Міжнародну мережу торгівлі нафтою з Ірану в обхід ембарго очолював турецький бізнесмен Сіткі Аяна

Мінфін США запровадив санкції відносно ряду іноземних компаній, які приховано торгували іранською нафтою.

Про це йдеться у повідомленні Офісу контролю за іноземними активами американського Мінфіну.

Повідомляється, що міжнародну мережу торгівлі нафтою з Ірану в обхід ембарго очолював турецький бізнесмен Сіткі Аяна.

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"Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції — Сили Qods", — йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Санкції були запроваджені проти самого турецького бізнесмена, а також двох десятків міжнародних компаній.

Повідомляється, що Сіткі Аяна в якості продавців іранської нафти вказував свої підставні фірми, щоб приховати походження сировини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай та Туреччина допомагають Росії обходити міжнародні санкції.

Крім того, ми раніше інформували, що іранські військові захопили два танкери з нафтою, що належать Греції.

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