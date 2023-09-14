США запровадили санкції проти помічників російського ВПК: хто є у списку

Санкційний список компаній та людей, які, зокрема, задіяні у виробництві ракет та ударних БПЛА.

США запровадили санкції проти понад 150 компаній та фізичних осіб, які задіяні в постачанні американських та інших західних технологій і товарів до росії, зокрема, шляхом обходу санкцій. Голова офісу президента Андрій Єрмак назвав це дуже важливим кроком партнерів і надав подробиці про тих, хто є у санкційному списку.

Про це йшлося у повідомленні Єрмака 14 вересня.

За словами Єрмака, під санкції потрапили компанії та люди, які допомагають російському ВПК, задіяні у виробництві ракет, ударних БПЛА, а також постачають електроніку та компоненти, без яких процес виробництва озброєнь був би неможливим.

Хто з російської бізнес-еліти є у санкційному списку:

засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін,

голова ради директорів АТ "Трансмашхолдинг" Андрій Бокарєв,

засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов та його син Джахангір Махмудов.

Російські компанії під санкціями:

"Автоваз",

"Москвич",

"Росавтодор",

НВО "Сатурн",

"Сінко-Банк",

61-й, 71-й та 72-й авторемонтні заводи,

Ульянівський патронний завод,

Ростовський інститут радіозв'язку та інші компанії.

Окрім російських компаній, під санкціями опинилися юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини, ЦАР та інші.

"Наприклад, обмеження введені проти фінських компаній — Siberica і Luminor, — і їхніх естонських та французьких співробітників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам — наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів", — повідомив Єрмак.