США запровадили санкції проти помічників російського ВПК: хто є у списку

Санкційний список компаній та людей, які, зокрема, задіяні у виробництві ракет та ударних БПЛА.
США запровадили санкції проти понад 150 компаній та фізичних осіб, які задіяні в постачанні американських та інших західних технологій і товарів до росії, зокрема, шляхом обходу санкцій. Голова офісу президента Андрій Єрмак назвав це дуже важливим кроком партнерів і надав подробиці про тих, хто є у санкційному списку.
Про це йшлося у повідомленні Єрмака 14 вересня.
За словами Єрмака, під санкції потрапили компанії та люди, які допомагають російському ВПК, задіяні у виробництві ракет, ударних БПЛА, а також постачають електроніку та компоненти, без яких процес виробництва озброєнь був би неможливим.
Хто з російської бізнес-еліти є у санкційному списку:
- засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін,
- голова ради директорів АТ "Трансмашхолдинг" Андрій Бокарєв,
- засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов та його син Джахангір Махмудов.
Російські компанії під санкціями:
- "Автоваз",
- "Москвич",
- "Росавтодор",
- НВО "Сатурн",
- "Сінко-Банк",
- 61-й, 71-й та 72-й авторемонтні заводи,
- Ульянівський патронний завод,
- Ростовський інститут радіозв'язку та інші компанії.
Окрім російських компаній, під санкціями опинилися юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини, ЦАР та інші.
"Наприклад, обмеження введені проти фінських компаній — Siberica і Luminor, — і їхніх естонських та французьких співробітників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам — наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів", — повідомив Єрмак.