США запровадили санкції щодо двох росіян через поширення кремлівської пропаганди та втручання у вибори

Мінфін США запровадив санкції щодо громадянина Росії Олександра Іонова, який очолює Антиглобалістський рух Росії та відомий своїми заявами до Роскомнагляду з вимогою визнати "іноагентами" незалежні російські ЗМІ та журналістів.

Інформація про це була опублікована в п’ятницю, 29 липня, на сайті Мінфіну.

“Фізичні та юридичні особи, визначені сьогодні, зіграли різні ролі в спробах Росії маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати та їх союзників і партнерів, включаючи Україну”, - йдеться у повідомленні.

За даними Мінфіну США, громадянин Росії Олександр Вікторович Іонов був негласним співробітником Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ та співпрацював з російським проєктом “Лахта” для публікації та поширення дезінформації.

Проєкт “Лахта” з операційним бюджетом у мільйони доларів фінансує “ботоферми” і використовує вигаданих онлайн-персон, які видавали себе за американців, для втручання у вибори в США принаймні від 2014 року.

До санкційного списку також потрапила ще одна росіянка Наталя Валеріївна Бурлінова. Мінфін заявив, що російські спецслужби керують і фінансують Бурлінову та заснований нею Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи “Креативна дипломатія”.

Серед інших організацій, доданих до санкційного списку, – компанія Ionov Transkontinental, яка пов’язана з Іраном, Венесуелою та Ліваном, а також англомовний та російськомовний веб-сайт під назвою STOP-Imperialism.

Як повідомляє Reuters, у п’ятницю Міністерство юстиції США також заявило, що висунуло росіянину Іонову звинувачення в організації багаторічної діяльності з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії для розпалювання ворожнечі, поширення російської пропаганди та втручання в американські вибори.

У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, російський телеведучий Володимир Соловйов, який став уособленням кремлівської пропаганди, отримав від президента РФ державну нагороду.

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