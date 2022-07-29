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США запровадили санкції щодо двох росіян через поширення кремлівської пропаганди та втручання у вибори

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США запровадили санкції щодо двох росіян через поширення кремлівської пропаганди та втручання у вибори

Фото: www.credits

Громадянину РФ Олександру Іонову Мін'юст США висунув також кримінальне звинувачення.

Мінфін США запровадив санкції щодо громадянина Росії Олександра Іонова, який очолює Антиглобалістський рух Росії та відомий своїми заявами до Роскомнагляду з вимогою визнати "іноагентами" незалежні російські ЗМІ та журналістів. 

Інформація про це була опублікована в п’ятницю, 29 липня, на сайті Мінфіну.

“Фізичні та юридичні особи, визначені сьогодні, зіграли різні ролі в спробах Росії маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати та їх союзників і партнерів, включаючи Україну”, - йдеться у повідомленні.

За даними Мінфіну США, громадянин Росії Олександр Вікторович Іонов був негласним співробітником Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ та співпрацював з російським проєктом “Лахта” для публікації та поширення дезінформації.

Проєкт “Лахта” з операційним бюджетом у мільйони доларів фінансує “ботоферми” і використовує вигаданих онлайн-персон, які видавали себе за американців, для втручання у вибори в США принаймні від 2014 року.

До санкційного списку також потрапила ще одна росіянка Наталя Валеріївна Бурлінова. Мінфін заявив, що російські спецслужби керують і фінансують Бурлінову та заснований нею Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи “Креативна дипломатія”.

Серед інших організацій, доданих до санкційного списку, – компанія Ionov Transkontinental, яка пов’язана з Іраном, Венесуелою та Ліваном, а також англомовний та російськомовний веб-сайт під назвою STOP-Imperialism.

Як повідомляє Reuters, у п’ятницю Міністерство юстиції США також заявило, що висунуло росіянину Іонову звинувачення в організації багаторічної діяльності з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії для розпалювання ворожнечі, поширення російської пропаганди та втручання в американські вибори. 

У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, російський телеведучий Володимир Соловйов, який став уособленням кремлівської пропаганди, отримав від президента РФ державну нагороду.

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