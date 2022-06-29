США запровадили санкції щодо китайських технологічних компаній через співпрацю з РФ

Щодо 5 компаній з Китаю запроваджено обмеження на придбання товарів із США та інших країн, якщо вони були виготовлені за американськими технологіями.

П'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" США через те, що постачали до Росії продукцію воєнного призначення в обхід міжнародних санкцій.

Про це повідомляє у середу, 29 червня, агентство Reuters.

За даними Міністерства торгівлі США, китайські компанії Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic та World Jetta (HK) Logistics співпрацювали з російською армією до і після вторгнення російської армії в Україну. Ця обставина стала підставою для включення компаній до “чорного списку”.

Проти компаній запроваджуються обмеження на придбання товарів із США, а також продукції, виробленої в інших країнах за американською участю або за американськими технологіями.

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"Такий захід посилає чіткий сигнал фізичним та юридичним особам у всьому світі про те, що якщо вони хочуть підтримати Росію, то США їх зупинять", - цитує Financial Times заступник міністра торгівлі Алана Естевеса.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь не підтвердив і не спростував звинувачення китайських фірм у постачанні товарів для російських збройних сил.

Раніше посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін не надавав військової допомоги Росії чи Україні.

Нагадаємо, посол Китайської Народної Республіки в США Цинь Ган переконував, що уряду його країни не було відомо про підготовку Кремля до війни проти України.

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