США запровадили санкції щодо росіян через недавні запуски ракет у КНДР

Їх вважають відповідальними за закупівлю товарів для програми озброєння Північної Кореї.

У середу, 12 січня, у Міністерстві фінансів США запровадили санкції щодо семи фізичних осіб та однієї російської організації через запуски балістичних ракет з території КНДР.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Санкції запроваджено, зокрема, щодо громадянина Росії Роман Алара та російської фірми “Парсек”. Окрім росіян, під американські санкції потрапили також четверо громадян Китаю та двоє громадян Північної Кореї.

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Їх вважають відповідальними за закупівлю товарів з Росії та Китаю для програм озброєння Північної Кореї. Зокрема росіяни та представник академії природних наук Північної Кореї (SANS), який перебував у Владивостоку, займалися закупівлею телекомунікаційного обладнання.

За словами заступника міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браяна Нельсона, останні запуски північнокорейських ракет стали “додатковим доказом того, що Північна Корея продовжує просувати заборонені програми, незважаючи на заклики міжнародної спільноти до дипломатії та денуклеаризації”.

Нагадаємо, що запущена 11 січня військовими КНДР ракета пройшла понад 700 км (435 миль), піднявшись на максимальну висоту 60 км, зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку (12 348 км/год). Це може свідчити, що в КНДР оволоділи технологіями для створення високотехнологічної зброї, якою є гіперзвукові ракети.

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