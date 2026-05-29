США запровадили нові санкції проти Ірану

Нові санкції США проти Ірану

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану, пов’язані з нафтовим сектором. Під обмеження потрапили судна та компанії, які, за даними Вашингтона, залучені до експорту іранської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства фінансів США, санкції стосуються восьми суден, які транспортують іранську сиру нафту та нафтопродукти на світові ринки, а також понад 15 компаній у різних країнах.

У відомстві зазначили, що частина цих структур пов’язана з інфраструктурою, яку використовують іранські військові для експорту нафти та закупівель за кордоном.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон не дозволить Тегерану збільшувати доходи від нафти для посилення військового потенціалу.

У США підкреслили, що обмеження спрямовані на блокування фінансових потоків, які можуть використовуватися Іраном для розвитку оборонної сфери.

Раніше повідомлялося, що США та Іран узгодили проєкт ядерної угоди і 60-денного перемир’я.

Ми раніше інформували, що американські військові завдали нових ударів по військових об’єктах в Ірані, які, за оцінками, становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

