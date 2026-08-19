США запровадили нові санкції проти керівництва МКС: у Гаазі різко відреагували

Міжнародний кримінальний суд / © Associated Press

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) засудив нові санкції Сполучених Штатів проти представників Суду та заявив, що такі дії ставлять під загрозу міжнародний правопорядок.

Про це йдеться у заяві МКС, передає Укрінформ.

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18 серпня США запровадили санкції проти президентки МКС, японської судді Томоко Акане, та старшого юриста обвинувачення, громадянина Сенегалу Абдулая Сеє.

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У Міжнародному кримінальному суді наголосили, що переслідування суддів і прокурорів за виконання ними професійних обов'язків підриває принцип верховенства права.

У Суді також заявили, що продовжать виконувати свій мандат та підтримуватимуть своїх співробітників і постраждалих від міжнародних злочинів.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив запровадження санкцій тим, що Акане та Сеє, за позицією Вашингтона, брали участь у спробах МКС розслідувати або переслідувати посадовців держав, які не погоджувалися на юрисдикцію Суду.

Зокрема, конфлікт між адміністрацією президента США Дональда Трампа та МКС загострився через провадження щодо Ізраїлю. Суд раніше видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. США не є учасником Римського статуту і не визнають юрисдикцію МКС щодо своїх громадян.

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Санкції передбачають заморожування активів підсанкційних осіб у США та фактично обмежують їхній доступ до американської фінансової системи.

Раніше США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

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