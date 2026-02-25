США запровадили нові санкції проти Росії

Прапор США / © Associated Press

Міністерство фінансів США розширило санкційний список проти Росії, додавши до нього чотирьох осіб та три компанії, яких пов’язують із кіберзлочинною діяльністю.

Про це повідомила пресслужба відомства.

До переліку потрапили громадяни Росії Сергій Зеленюк, Олег Кучеров і Марина Васанович, а також громадянин Узбекистану Азізжон Мамашоєв.

За даними США, Зеленюка підозрюють у придбанні та подальшому перепродажі щонайменше восьми кіберінструментів, що належали уряду США. Йдеться про програмні засоби, викрадені з американської компанії та реалізовані без відповідного дозволу.

Окрім фізичних осіб, санкції запроваджено проти компаній Advance Security Solutions і Special Technology Services LLC FZ, зареєстрованих в ОАЕ, а також проти російської компанії MATRIX LLC.

У відомстві зазначають, що фігуранти займаються придбанням, продажем і розповсюдженням нерозкритих вразливостей програмного забезпечення — так званих експлойтів нульового дня. Такі інструменти можуть використовуватися для проведення кібератак, викрадення даних і створення програм-вимагачів.

Обмежувальні заходи запроваджено відповідно до закону CAATSA, який передбачає санкції за порушення у сфері інтелектуальної власності та діяльність, пов’язану з кіберзагрозами.

