США запровадили санкції проти президентки МКС, яка видавала ордер на арешт Путіна

Путін / © Associated Press

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Сполучені Штати запровадили санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане. Вона була серед суддів, які 2023 року видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через незаконну депортацію українських дітей.

Про нові обмеження оголосили 18 серпня. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло Томоко Акане, громадянку Японії, до санкційного списку SDN. Разом із нею під санкції потрапив громадянин Сенегалу Абдулайє Сеє.

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Державний секретар США Марко Рубіо пояснив рішення політикою Вашингтона щодо МКС. За його словами, адміністрація Дональда Трампа вважає, що суд намагається поширювати свою юрисдикцію на громадян держав, які не є сторонами Римського статуту, зокрема США та Ізраїлю.

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Рубіо також закликав інші держави скорочувати фінансування та участь у роботі МКС і заявив, що Вашингтон готовий до додаткових заходів проти суду.

Санкції передбачають блокування активів Акане, які перебувають у США або під контролем американських осіб. Водночас OFAC видало спеціальну ліцензію для згортання операцій із особами, внесеними до списку 18 серпня.

Акане і ордер на арешт Путіна

Томоко Акане була однією із суддів Палати попереднього провадження МКС, яка 17 березня 2023 року видала ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині — незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії.

Після цього Росія оголосила Акане та інших представників МКС у розшук. У березні 2024 року Томоко Акане обрали президенткою Міжнародного кримінального суду.

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США, як і Росія та Ізраїль, не є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Адміністрація Трампа вже застосовувала санкції проти представників МКС через розслідування щодо американських та ізраїльських посадовців.

Раніше США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна

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