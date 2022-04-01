США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі

США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі

Санкції стосуватимуться організацій, які займаються оборонною, космічною та морською промисловостями.

Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.

Про це під час брифінгу повідомила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, трансляцію якого вів The Washington Post.

"Мінторг запровадить нові санкцій, щоб послабити російський оборонний, космічний та морський сектори, та додасть до списку санкцій 120 організацій з Росії та Білорусі", - повідомила Бедінгфілд.

Загалом, компанії, проти яких запроваджені санкції, не зможуть отримувати технології зі США без ліцензії. За словами Бедінгфілд, у більшості, якщо не у всіх випадках, у видачі ліцензій підсанкційним організаціям буде відмовлено.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що санкції проти Росії будуть посилюватися, поки триває війна проти України.

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