Світ

Світ
35
США запроваджують 25% мита для торгових партнерів Ірану — Трамп

Рішення передбачає запровадження 25-відсоткових мит на будь-яку комерційну діяльність із США.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати Америки оголосили про жорсткі торговельні обмеження проти країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, нові мита стосуватимуться всіх держав без винятку, які підтримують економічні зв’язки з Ісламською Республікою Іран.

«Починаючи з цього моменту, будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито у розмірі 25% на будь-які та всі види комерційної діяльності, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки», — заявив глава Білого дому.

Дональд Трамп також наголосив, що ухвалене рішення є остаточним і не передбачає жодних винятків чи перегляду в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що республіканець Ліндсі Грем виступив із різкою заявою щодо подій в Ірані, закликавши президента США Дональда Трампа до максимально жорстких дій проти чинного керівництва країни.

Ми раніше інформували, що під час протестів, які охопили Іран і тривають уже другий тиждень, загинули понад 500 людей, ще більш як 10 тисяч осіб опинилися під вартою.

