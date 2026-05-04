США запускають «Проєкт свобода»: Трамп заявив про супровід суден в Ормузькій протоці

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск гуманітарної операції під назвою «Проєкт свобода», метою якої є забезпечення безпечного проходу іноземних суден через Ормузьку протоку.

За словами американського лідера, до Вашингтона звернулися численні країни, судна яких опинилися заблокованими в стратегічно важливому регіоні на тлі ескалації на Близькому Сході. Трамп наголосив, що йдеться переважно про держави, які не є сторонами конфлікту.

У Білому домі заявили, що США готові забезпечити супровід суден через обмежені водні шляхи, аби вони могли безпечно продовжити свою діяльність. Очікується, що операція стартує найближчим часом.

Реклама

Американський президент також зазначив, що тривають перемовини з Іраном, які, за його словами, можуть мати позитивний результат для всіх сторін. Він підкреслив, що ініціатива має гуманітарний характер і спрямована на підтримку судноплавства, зокрема через дефіцит ресурсів на окремих суднах.

Водночас Трамп попередив, що будь-яке втручання в цю операцію може отримати жорстку відповідь.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою, тому будь-які обмеження руху в цьому регіоні мають глобальні економічні наслідки.

Війна в Ірані – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер у четвер, 30 квітня, представить президентові Дональду Трампу нові плани можливих військових дій в Ірані. Ця доповідь може свідчити, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб спробувати вийти з глухого кута в переговорах.

Реклама

Раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

Новини партнерів