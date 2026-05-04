США запускають військову операцію в Ормузькій протоці: що відомо

США оголосили про початок нової військової місії для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомило United States Central Command у соцмережі X.

Американське командування заявило, що розпочинає підтримку операції, спрямованої на відновлення свободи навігації для комерційних суден у стратегічно важливому регіоні. Йдеться про супровід кораблів, які опинилися заблокованими на тлі загострення конфлікту з Іраном.

У CENTCOM наголосили, що ця місія має ключове значення для глобальної економіки, адже через Ормузьку протоку проходить значна частина світових поставок нафти та інших ресурсів.

До реалізації проєкту «Свобода» США залучать есмінці з керованими ракетами, понад сотню літаків наземного й морського базування, різнопрофільні безпілотні платформи, а також близько 15 тисяч військових.

Операція є частиною ширшої стратегії США у регіоні, зокрема на тлі вже чинної морської блокади Ірану та напруженої безпекової ситуації у Перській затоці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер у четвер, 30 квітня, представить президентові Дональду Трампу нові плани можливих військових дій в Ірані. Ця доповідь може свідчити, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб спробувати вийти з глухого кута в переговорах.

Раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

