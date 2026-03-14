США застосували стелс-бомбардувальники B-2 для ударів по Ірану

Бомбардувальник Northrop B-2 Spirit

Центральне командування США повідомило про використання стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit під час операції проти Ірану, метою якої є знищення поточних загроз з боку іранського режиму та обмеження його можливостей відновлення.

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

«Стелс-бомбардувальники B-2 злітають для виконання завдання в рамках операції „Епічна лють“, щоб завдати далекобійного удару, спрямованого не лише на усунення поточної загрози з боку іранського режиму, а й на позбавлення його можливості відновлюватися в майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Бомбардувальники B-2 здатні виконувати міжконтинентальні польоти та нести потужне озброєння. Зокрема, вони можуть застосовувати високоточні конвенційні боєприпаси великої потужності, а також термоядерні бомби вільного падіння, зокрема серій B61 і B83.

Особливістю літака є його малопомітність для радарів. Завдяки стелс-технологіям бомбардувальник здатний проривати навіть сучасні системи протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію диктатора Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії.

Ми раніше інформували, що Росія допомагає Ірану воювати проти США та їхніх союзників на Близькому Сході, постачаючи ударні безпілотники власного виробництва.