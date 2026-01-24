США застосували в Каракасі невідому енергетичну зброю: Трамп сказав, що це було

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп підтвердив використання новітньої секретної зброї під час рейду в Каракасі 3 січня, внаслідок якого було заарештовано венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це він сказав в інтерв’ю New York Post.

Зброя, яку Трамп назвав «Дезорієнтатор» [Discombobulator — ред.], дозволила американським гелікоптерам безперешкодно увійти в повітряний простір Венесуели.

Реклама

«Вони були готові, але нічого не спрацювало»

За словами Трампа, охорона Мадуро мала на озброєнні російські та китайські ракетні комплекси, але не змогла ними скористатися.

«Вони так і не випустили свої ракети. Ми прийшли, вони тиснули на кнопки, і нічого не працювало. Вони чекали на нас у повній готовності», — похвалився президент.

Ефект «Гаванського синдрому»: свідчення очевидців

Поки Трамп говорить про технічний бік («вимкнення» електроніки), свідки з місця подій описують моторошний вплив зброї на людей. Охоронці Мадуро згадують раптове відключення радарів, після чого їх атакувала невідома хвиля.

«У якийсь момент вони щось запустили… Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини», — розповів один із бійців охорони Мадуро.

Реклама

Наслідки для живої сили були миттєвими:

Масові кровотечі з носа.

Блювота кров’ю.

Повний параліч (люди падали на землю і не могли рухатися).

Експерти припускають, що це може бути різновид імпульсної енергетичної зброї, схожої на ту, що викликала загадковий «Гаванський синдром» у дипломатів.

Довідково: Вперше цей феномен зафіксували наприкінці 2016 року в столиці Куби, Гавані. Тоді співробітники посольств США та Канади почали масово скаржитися на раптове запаморочення, нудоту, сильний головний біль та дивні звуки (скрегіт або дзижчання) в голові. Пізніше аналогічні випадки траплялися з дипломатами у Китаї, Європі та навіть у Вашингтоні. Довгий час спецслужби не могли офіційно підтвердити причину, але головною версією було застосування невидимої спрямованої імпульсної енергії або мікрохвильової зброї. Симптоми, які описують у Венесуелі, майже ідентичні важким проявам цього синдрому.

Де зараз Мадуро

63-річний скинутий венесуельський диктатор Ніколас Мадуро перебуває у федеральній в’язниці Брукліна в Нью-Йорку в очікуванні вердикту суду за звинуваченнями в наркотероризмі.

Реклама

Тим часом тимчасовим лідером Венесуели стала його колишня віцепрезидентка Делсі Родрігес. Верховний суд країни 3 січня видав постанову, якою зобов’язав віцепрезидентку Делсі Родрігес очолити державу в умовах кризи.