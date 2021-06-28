США завдали авіаударів в Сирії та Іраку, а ООН дослідила злочини РФ у ЦАР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США завдали авіаударів по територіях в Сирії та Іраку, які використовують підтримувані Іраном ополченці. За повідомленням сирійських ЗМІ, у прикордонній з Іраком провінції Сирії Дейр-ез-Зор загинула дитина, троє мирних жителів отримали поранення. Читати далі –>
- NYT заявила, що ООН знайшла докази військових злочинів найманців з РФ у ЦАР. Читати далі –>
- В американському штаті Флорида кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі зросла до дев'яти. Ще 154 людини досі вважаються зниклими безвісти, їх шукають під завалами вже четвертий день. Читати далі –>
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і ще п'ятеро високопоставлених військових командирів країни самоізолювалися після того, як очільник штабу оборони Нік Картер захворів на COVID-19. Читати далі –>
- Американець Пітер Маршалл зі штату Пенсильванія, якому три роки тому діагностували хворобу Альцгеймера, почав втрачати спогади і одного дня зробив пропозицію своїй коханій Лізі, забувши, що вони вже одружені. Читати далі –>