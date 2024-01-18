США завдали чергового удару по обʼєктах хуситів в Ємені

Ракети хуситів становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

Сполучені Штати завдали нових ударів по обʼєктах хуситів в Ємені.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на обізнаних американських посадовців.

Центральне командування США заявило, що ракети хуситів становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

"Ці ракети на пускових рейках становили безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні і могли бути випущені в будь-який час, що спонукало збройні сили США скористатися своїм невід’ємним правом і обов’язком захищатися", – заявило Центральне командування.

Військові США зазначили, що завдані удари разом з іншими діями погіршать можливості хуситів продовжувати безрозсудні атаки на міжнародне та комерційне судноплавство в Червоному морі.

Видання пише, що напади хуситів на кораблі в регіоні з листопада сповільнили торгівлю між Азією та Європою та стурбували міжнародне співтовариство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Червоному морі хусити помилково атакували танкер з російською нафтою.

Крім того, ми раніше інформували, що США завдали удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів.

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