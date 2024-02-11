США завдали нового удару по хуситах у Ємені: які цілі вражено

Знищені морські безпілотники та ракети становили безпосередню загрозу торговим суднам і військовим кораблям ВМС США у Червоному морі.

З метою захисту торгових суден у Червоному морі у суботу, 10 лютого, сили Центрального командування США завдали удару по військових об’єктах угруповання хуситів у Ємені. Загалом було вражено п'ять цілей на північ від міста Ходейди.

Відповідну заяву оприлюднили в Центральному командуванні США 11 лютого.

“Сили успішно завдали ударів в цілях самооборони по двох безпілотних надводних кораблях (USV) і трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах (ASCM), які були готові до запуску по кораблях у Червоному морі”, — йдеться в заяві.

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У американському військовому командуванні наголосили, морські безпілотники та ракети становили безпосередню загрозу як торговим суднам, так і військовим кораблям ВМС США.

“Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден”, - йдеться в заяві Центрального командування США.

Нагадаємо, 4 лютого США та та їхні союзники завдали масових ударів у відповідь на напади хуситів на комерційне судноплавство, а також через атаки на військові судна, що проходять через Червоне море.

ТСН.ua детально розповів, хто такі хусити та навіщо вони блокують море і як ситуація довкола Ємена може вплинути на війну в Україні.

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