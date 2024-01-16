США завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів

Ракети готували до атаки на кораблі в регіоні Червоного моря.

Американські військові завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів 16 січня.

Про це повідомляє Reuters із посилання на інформацію двох американських чиновників.

Ракети, за словами представників США, стали ціллю, тому що їх готували до націлювання на кораблі в регіоні.

Удар США був завданий наступного дня після того, як сили хуситів вразили протикорабельною балістичною ракетою суховантажне судно Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США.

"Напади хуситів на кораблі в Червоному морі тривали навіть після того, як США та Британія минулого тижня розпочали першу хвилю ударів, щоб знизити можливості хусітів", - йдеться у джерелі.

Але на відміну від початкових ударів США минулого тижня, які були завдані по заздалегідь запланованим цілям, удари 16 січня показали, що американські військові активно атакуватимуть арсенал хуситів, щойно його виявлять. Якщо це підтвердиться, це започаткує набагато більш рішучу позицію американських військових щодо хуситів.

Центральне командування збройних сил США вперше за понад чотири роки оприлюднило дані щодо передових компонентів балістичних і крилатих ракет іранського виробництва під час операції 11 січня.

"Початковий аналіз показує, що таку саму зброю використали хусити для погроз і нападів на моряків на міжнародних торговельних суднах, що прямують транзитом у Червоному морі", — йдеться в заяві Центрального командування.

Нагадаємо, Іран завдав ракетних ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ба більше, декілька вибухів було зафіксовано неподалік американського консульства.

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