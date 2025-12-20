ТСН у соціальних мережах

США завдали масованого удару по ІДІЛ у Сирії

Причиною стали загибель двох американських солдатів і перекладача у центральній частині країни.

Бойовики ІДІЛ

Бойовики ІДІЛ / © Associated Press

Сполучені Штати розпочали в Сирії операцію «Удар Яструба», метою якої є знищення бойовиків ІДІЛ, їхніх баз, складів та логістики.

Про це на своїй сторінці в Х заявив міністр війни США Піт Гегсет.

«Сьогодні Збройні сили США розпочали в Сирії операцію „Удар Яструба“. Її мета — знищення бойовиків ІДІЛ, їхніх баз, логістики та складів озброєнь», — повідомив Гегсет.

Він підкреслив, що рішення про операцію ухвалене у відповідь на напад на американські сили 13 грудня поблизу Пальміри.

Міністр війни США наголосив, що дії не є початком нової війни, а є «актом відплати».

«Це не старт війни — це оголошення помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Трампа ніколи не сумніватимуться і не відступатимуть, коли йдеться про захист наших людей», — заявив Гегсет.

Він додав, що Вашингтон жорстко реагуватиме на будь-які напади проти громадян США у будь-якому куточку світу.

«Ми заявляли про це одразу після жорстокого нападу: якщо ви атакуєте американців — де б це не сталося — решту свого короткого життя ви проведете з усвідомленням того, що Сполучені Штати вистежать вас, знайдуть і безжально знищать», — написав міністр.

За інформацією з міністерства війни США, під час операції було ліквідовано значну кількість бойовиків. Авіаційні та ракетні удари триватимуть і надалі.

Центральне командування Збройних сил США підтвердило, що атаки спрямовані на інфраструктуру та склади ІДІЛ у Сирії.

«Американські війська розпочали масштабну атаку на інфраструктуру та склади озброєнь ІДІЛ у Сирії. Масований удар став відповіддю на напад на сили США та їхніх партнерів 13 грудня», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що після нападу в Сирії, внаслідок якого загинули двоє американських військовослужбовців і один цивільний, буде «дуже серйозна відповідь».

Ми раніше інформували, що американські військові заявили про ліквідацію в Сирії одного з ватажків «Ісламської держави» (ІДІЛ) та двох його синів, пов’язаних з ІДІЛ.

