США завдали масованого удару по об’єктах ІДІЛ у Сирії

Бойовик ІДІЛ / © Reuters

Сили Центрального командування США провели удари по об’єктах угруповання Ісламська держава на сирійській території.

Про це повідомила пресслужба американського командування у соцмережі X.

Зазначається, що атаки були здійснені близько 12:30 за східним часом США, що відповідає 20:30 за київським часом. За даними військових, удари охопили цілі ІДІЛ у різних регіонах Сирії.

У Центральному командуванні США уточнили, що ці дії відбуваються в межах операції «Удар Соколиного Ока», яку було офіційно розпочато 19 грудня 2025 року за наказом президента США Дональда Трампа.

«Ця операція є прямою відповіддю на смертоносну атаку ІДІЛ проти американських і сирійських сил у районі Пальміри 13 грудня 2025 року», — йдеться в заяві командування.

Раніше про удари по позиціях ІДІЛ у Сирії повідомляв телеканал Fox News із посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що винищувачі Великої Британії та Франції завдали ударів по підземній інфраструктурі терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати розпочали в Сирії операцію «Удар Яструба», метою якої є знищення бойовиків ІДІЛ, їхніх баз, складів та логістики.