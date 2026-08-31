США завдали нового удару по Ірану біля Ормузької протоки: КВІР пригрозив відповіддю

США атакували Іран / © Getty Images

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Сполучені Штати здійснили удар по іранському острову Ларак, що розташований поблизу Ормузької протоки. Це сталося вперше за понад місяць.

Про це інформує CNN із посиланням на американського чиновника та іранські ЗМІ.

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За словами американського представника, на острові були помічені сили, які, ймовірно, готувалися до запуску ракет із мінами в напрямку Ормузької протоки.

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Американські військові, за його інформацією, завдали удару по двох іранських пускових установках. Водночас напівофіційне агентство Fars повідомило, що мешканці чули вибух поблизу острова Ларак у неділю.

Острів має стратегічне розташування — він знаходиться біля Ормузької протоки, через яку проходить значний обсяг світового судноплавства. Водний шлях залишається одним із ключових осередків напруженості в регіоні та предметом дипломатичних зусиль.

В адміністрації президента США Дональда Трампа раніше повідомляли, що минулого тижня Центральне командування США завершило роботи з очищення міжнародних судноплавних маршрутів у районі протоки від морських мін.

Трамп своєю чергою заявляв, що Іран отримав попередження щодо подальшого мінування протоки.

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«Ірану повідомили, що будь-яке судно чи човен, що встановлює нові міни, буде негайно та систематично знищено», — заявив президент США у вівторок.

Американський чиновник запевнив, що ситуація в районі Ормузької протоки перебуває під пильним контролем Вашингтона.

«Американські війська уважно стежать за цим районом і залишаються готовими захищати вільний потік торгівлі через цей важливий водний шлях», — сказав він CNN.

Водночас після удару Іран заявив про готовність відповісти Сполученим Штатам.

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Корпус вартових Ісламської революції в неділю пообіцяв відреагувати на атаку по острову Ларак. За твердженням іранської сторони, внаслідок удару загинули або постраждали військові та цивільні.

Речник КВІР у заяві, яку оприлюднив державний мовник IRIB, назвав американську атаку серйозною помилкою адміністрації Трампа.

«Дія була стратегічною та смертельною помилкою» адміністрації Трампа, — заявив представник Корпусу.

Раніше повідомлялося, що држсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

Ми раніше інформували, що США та Іран домовилися про режим припинення вогню, який також передбачає забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

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