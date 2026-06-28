США завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану

США атакували Іран / © Getty Images

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Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану у відповідь на атаку на нафтовий танкер поблизу Ормузької протоки.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х.

У CENTCOM зазначили, що 27 червня американські сили здійснили додаткові удари по кількох цілях на території Ірану.

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«Після вчорашніх ударів США у відповідь на іранську атаку на судно Ever Lovely Ірану було надано можливість дотриматися угоди про припинення вогню, однак він відмовився це зробити, коли його збройні сили запустили безпілотник-камікадзе, який сьогодні вранці о 4:30 за східним часом (11:30 за Києвом — ред.) уразив танкер Kiku», — йдеться у повідомленні.

За даними американської сторони, танкер під прапором Панами проходив поблизу Ормузької протоки та перевозив понад два мільйони барелів сирої нафти.

У Центральному командуванні США наголосили, що нові удари стали відповіддю на триваючу агресію Ірану проти міжнародного торговельного судноплавства.

«Сьогодні сили CENTCOM завдали ударів у відповідь на триваючу агресію Ірану проти торговельного судноплавства. Американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру спостереження, системи зв’язку, об’єкти протиповітряної оборони, склади безпілотників та засоби мінування», — заявили у CENTCOM.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.

Ми раніше інформували, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про завдання ударів по американських об’єктах на Близькому Сході.

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