США завдали ракетного удару по судну, яке намагалося зайти до іранського порту

Вантажні суднав Оманській затоці / © Associated Press

Американські військові ракетним ударом по машинному відділенню зупинили вантажне судно, яке, попри численні попередження, намагалося прорвати встановлену США блокаду іранських портів.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними американських військових, суховантаж Lian Star під прапором Гамбії проігнорував понад 20 попереджень і продовжив рух у напрямку іранського порту. У відповідь американські сили завдали удару ракетою по машинному відділенню судна, вивівши його з ладу.

Інцидент стався в Оманській затоці. За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, військові не здійснювали висадку на борт судна. Після ураження Lian Star втратив можливість продовжувати рух і почав дрейфувати.

У CENTCOM зазначили, що це вже шосте судно, яке було зупинене під час спроби порушити американську блокаду. Ще одному судну дозволили продовжити маршрут, тоді як 116 інших були змушені змінити курс після попереджень військових.

Блокаду іранських портів Сполучені Штати запровадили 17 квітня після різкого загострення ситуації на Близькому Сході. За оцінками американської сторони, Тегеран фактично обмежив судноплавство через стратегічно важливу протоку після початку війни, яка спалахнула наприкінці лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю по іранських цілях.

Наразі в регіоні діє крихке перемир’я, а міжнародні посередники намагаються домовитися про його продовження ще на 60 днів паралельно з переговорами щодо іранської ядерної програми.

Переговори США та Ірану — що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговірники США та Ірану досягли угоди щодо 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає подовження режиму припинення вогню та початок переговорів стосовно іранської ядерної програми. Але президент Дональд Трамп ще не дав остаточного схвалення домовленості.

Американський лідер заявив, що Сполучені Штати готові зняти безпрецедентну морську блокаду та відновити вільне судноплавство в Ормузькій протоці за умови виконання Іраном кількох критично важливих пунктів.

