США завдали ударів по ракетних об’єктах Ірану біля Ормузької протоки

Удар США поблизу Ормузької протоки / © twitter.com/CENTCOM

Військові США завдали ударів по ракетних об’єктах Ірану поблизу Ормузької протоки.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За їхніми даними, американські сили застосували надважкі авіабомби глибокого проникнення по укріплених позиціях уздовж іранського узбережжя.

Знищували загрозу для судноплавства

У CENTCOM зазначили, що на цих об’єктах розміщувалися протикорабельні крилаті ракети.

Вони становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства в районі Ормузької протоки.

Застосували надпотужні бомби

За інформацією американських військових, під час ударів використовували 5000-фунтові (понад 2 тонни) авіабомби глибокого проникнення.

Йдеться про боєприпаси, здатні уражати добре захищені підземні об’єкти.

Перед цим били стратегічною авіацією

Раніше, 14 березня, США вже застосовували стратегічні стелс-бомбардувальники B-2 для ударів по території Ірану.

Удари США по ракетних об’єктах Ірану свідчать про подальшу ескалацію конфлікту в регіоні та загрозу ключовим світовим торговельним маршрутам.

Нагадаємо, раніше в Ірані підтвердили загибель міністра оборони і трьох високопоставлених чиновників.