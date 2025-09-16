США завдали удару по човнах біля берегів Венесуели: Трамп пояснив обрану ціль

Удар США по човнах

Реклама

Зранку 16 вересня Збройні сили США здійснили удар по човнах біля берегів Венесуели. Американський лідер Дональд Трамп стверджує, що вони перевозили наркотики.

Про це повідомляє Clash Report.

В результаті удару загинуло 3 терористів-чоловіків. Жоден військовослужбовець США не постраждав.

Реклама

«Увага! Якщо ви перевозите наркотики, які можуть вбити американців, ми полюємо на вас», — зазначив Трамп.

На напад відреагував міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес.

«Чи необхідно розпочинати війну проти своїх латиноамериканських сусідів на основі неправдивих наративів Використовувати гроші платників податків для нападу на скромних рибалок? Ніщо не виправдовує війну», — звернувся він до США.

Дата публікації 07:34, 16.09.25 Кількість переглядів 23 США завдали удару по човнах біля берегів Венесуели

Нагадаємо, у понеділок, 15 вересня, військові США прибули на спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025». Міністр оборони Віктор Хрєнін зустрів їх та назвав візит «несподіванкою».

Реклама

Як відомо, спільні навчання Росії та Білорусі «Захід-2025» розпочалися на полігонах обох країн у п’ятницю, 12 вересня. Це сталося на тлі загострення напруженості з НАТО — через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що перетнули її повітряний простір..

«Присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю, близьким союзником Росії, який дозволив Москві використати її територію для відправки десятків тисяч військових до України у лютому 2022 року», — йдеться у матеріалі Reuters.