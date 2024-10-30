США заявили про готовність захистити Південну Корею ядерною зброєю

Сполучені Штати готові використати будь-які засоби, включаючи ядерну зброю, для захисту Південної Кореї.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на спільній пресконференції з південнокорейським міністром оборони Кім Ен Хьоном.

“Наше зобов'язання щодо розширеного стримування залишається непохитним. Воно забезпечується повним спектром американських оборонних засобів – від звичайних ракетних систем до ядерних та передових неядерних озброєнь”, – наголосив він.

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Міністр оборони США також повідомив, що Сполучені Штати відновили великомасштабні військові навчання з Південною Кореєю, що "значно зміцнить боєздатність" двох держав.

Заяви США про готовність захищати Південну Корею будь-якими засобами стали звучати все частіше на тлі зростання суспільної підтримки ідеї створення Сеулом власної ядерної програми.

Південна Корея є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна відмовилася від власної ядерної програми у 1970-х роках в обмін на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. 1991 року США вивели останню тактичну ядерну зброю з території Південної Кореї.

Нагадаємо, Південна Корея розглядає можливість направлення групи військових спостерігачів до України для моніторингу дій північнокорейських військ на передовій російсько-української війни.

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