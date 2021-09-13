США заявили про успішні випробування нової ракети-перехоплювача для системи ПРО

Розробка призначена для захисту США від "міжконтинентальних балістичних ракет Ірану і Північної Кореї".
Агентство протиракетної оборони США у неділю, 12 вересня, успішно випробувало прототип ракети-перехоплювача наземного базування Exoatmospheric Kill Vehicle або EKV.
Про це повідомляє Defense News.
Зазначається, що ракета з удосконаленим триступеневим прискорювачем, розробленим для підвищення ефективності сил ПРО, працювала в двоступеневому режимі, тобто "третя ступінь не запалювалася, що дозволило запустити машину для вбивства раніше".
Це дає військовому винищувачу "велику гнучкість в здійсненні захисту батьківщини, значно збільшуючи бойовий простір для успішної протидії загрозам".
"Початкові показники показують, що випробування відповідають вимогам, - йдеться у повідомленні. - Система працювала в точності так, як було задумано, і результати цього тесту свідчать про значне збільшення бойового простору".
EKV - це частина наземного перехоплювача (GBI) для ураження високошвидкісних цілей після відділення від ракети-носія. Розробка призначена для захисту США від "міжконтинентальних балістичних ракет Ірану і Північної Кореї".
Тим часом у Корейській Народно-Демократичній Республіці у вихідні успішно провели випробування нової крилатої ракети великої дальності.