США заздалегідь попередили Катар про удар Ізраїлю: подробиці

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу поінформувати Катар про майбутній напад Ізраїлю на ХАМАС в Досі, коли дізнався про це від американських військових.

Про це пише Sky.

Про це журналістам у Білому домі заявила його прессекретарка Керолайн Левітт. За словами Левітт, США дізналися про удари незадовго до їх нанесення. Трамп також заявив Біньяміну Нетаньягу, що атака на ХАМАС в Катарі не сприятиме досягненню цілей Ізраїлю чи Америки.

«Одностороннє бомбардування Катару, суверенної держави та близького союзника США, яка дуже наполегливо працює, сміливо йде на ризик разом з нами, щоб досягти миру, не сприяє досягненню цілей Ізраїлю чи Америки. Проте ліквідація ХАМАС, який наживається на стражданнях жителів Гази, є гідною метою», — сказала Левітт.

На питання, чи роздратований Трамп через односторонні дії Ізраїлю в столиці Катару, Керолайн Левітт відповіла ствердно, так. Додає, що президент дуже чітко висловив свою думку з цього приводу.

Нагадаємо, у Досі, столиці Катару, 9 вересня пролунали вибухи. Ізраїль завдав ударів по місту. Попередньо, лідер ХАМАС у Газі Халіль аль-Хая був головною ціллю ізраїльського нападу. Так, ЦАХАЛ вдарив по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС.