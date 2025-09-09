ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

США заздалегідь попередили Катар про удар Ізраїлю: подробиці

Дональд Трамп просив попередити Катар про майбутній удар.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу поінформувати Катар про майбутній напад Ізраїлю на ХАМАС в Досі, коли дізнався про це від американських військових.

Про це пише Sky.

Про це журналістам у Білому домі заявила його прессекретарка Керолайн Левітт. За словами Левітт, США дізналися про удари незадовго до їх нанесення. Трамп також заявив Біньяміну Нетаньягу, що атака на ХАМАС в Катарі не сприятиме досягненню цілей Ізраїлю чи Америки.

«Одностороннє бомбардування Катару, суверенної держави та близького союзника США, яка дуже наполегливо працює, сміливо йде на ризик разом з нами, щоб досягти миру, не сприяє досягненню цілей Ізраїлю чи Америки. Проте ліквідація ХАМАС, який наживається на стражданнях жителів Гази, є гідною метою», — сказала Левітт.

На питання, чи роздратований Трамп через односторонні дії Ізраїлю в столиці Катару, Керолайн Левітт відповіла ствердно, так. Додає, що президент дуже чітко висловив свою думку з цього приводу.

Нагадаємо, у Досі, столиці Катару, 9 вересня пролунали вибухи. Ізраїль завдав ударів по місту. Попередньо, лідер ХАМАС у Газі Халіль аль-Хая був головною ціллю ізраїльського нападу. Так, ЦАХАЛ вдарив по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie