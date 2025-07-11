США збільшать допомогу Україні наступного року: що відомо про проєкт оборонного бюджету

Комітет Сенату США підтримав збільшення віськової допомоги Україні / © Unsplash

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Комітет Сенату США зі збройних сил 9 липня 2025 року схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Ця сума включена до проєкту щорічного Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, що підтверджує послідовну підтримку обороноздатності України у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Reuters.

NDAA — це щорічний політичний законопроєкт, який санкціонує рівні фінансування та надає повноваження збройним силам США. Він гарантує, що американські війська матимуть необхідні ресурси для виконання своїх місій, і за ним уважно стежать виробники зброї, такі як Lockheed Martin та Boeing.

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Законопроєкт, схвалений комітетом Сенату 26 голосами «за» та 1 голосом «проти», включає положення про продовження Ініціативи сприяння безпеці України до 2028 року. Авторизоване фінансування збільшується до 500 мільйонів доларів, порівняно з 300 мільйонами доларів у 2025 році. Ця ініціатива спрямована на посилення обороноздатності України, яка протистоїть повномасштабному вторгненню російської армії вже понад три роки.

Законопроєкт також забороняє суперечливе прохання, зроблене у червневому бюджетному запиті президента США Дональда Трампа, щодо списання флоту літаків A-10 ВПС США. Проєкт вимагає, щоб інвентаризація A-10 не опускалася нижче 103 літаків у 2026 фінансовому році, що забезпечить продовження експлуатації цих літаків безпосередньої авіаційної підтримки.

Проєкт закону пройде всі етапи ухвалення найближчими місяцями. Палата Представників наразі залишила підтримку України на рівні 300 мільйонів доларів у своїй версії документа.

NDAA передбачає загальний обсяг фінансування національної оборони у розмірі 925 мільярдів доларів, з яких 878,7 мільярда доларів виділяється Міністерству оборони та 35,2 мільярда доларів Міністерству енергетики. Законопроєкт також дозволяє витрати до 6 мільярдів доларів у рамках загального дозволу на передавання коштів для непередбачених пріоритетніших потреб.

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Крім України, NDAA стосується різних глобальних безпекових викликів, зокрема загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Він підкреслює необхідність технологічних досягнень у таких областях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, для підтримки переваги США у військовій сфері.

Нагадаємо, дипломат Безсмертний пояснив, чому США гальмують постачання зброї Україні. На його думку, ситуація, яку здається хаотичною, насправді має стратегічне підґрунтя — Пентагон завершує розробку нової оборонної стратегії США, а отже, справжні рішення ще попереду.