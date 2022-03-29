США збільшать видобуток нафти: планують забезпечити світовий ринок

Очікується значне збільшення інвестицій в нафтову промисловість.

Америка збільшить видобуток нафти, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит.

Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, виступаючи на Глобальному енергетичному форумі, передає New York Times.

"США прагнуть збільшити виробництво та забезпечити достатню пропозицію на ринку США та на світовому ринку", - сказав він.

Амос Хохштейн підкреслив, що з урахуванням нинішніх цін на нафту та світових подій немає жодних сумнівів у тому, що інвестиції в нафтову промисловість і видобуток нафти збільшиться.

"Ми очікуємо збільшення видобутку до 1 мільйона барелів на добу тільки в США. І інші країни світу також збираються нарощувати видобуток, наприклад, Канада оголосила, що почне видобувати ще більше нафти цього року", - зазначив він.

Нагадаємо, Канада допоможе Європі відмовитися від російського газу і нафти.

Читайте також: