США збільшать видобуток нафти: планують забезпечити світовий ринок

Очікується значне збільшення інвестицій в нафтову промисловість.
Америка збільшить видобуток нафти, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит.
Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, виступаючи на Глобальному енергетичному форумі, передає New York Times.
"США прагнуть збільшити виробництво та забезпечити достатню пропозицію на ринку США та на світовому ринку", - сказав він.
Амос Хохштейн підкреслив, що з урахуванням нинішніх цін на нафту та світових подій немає жодних сумнівів у тому, що інвестиції в нафтову промисловість і видобуток нафти збільшиться.
"Ми очікуємо збільшення видобутку до 1 мільйона барелів на добу тільки в США. І інші країни світу також збираються нарощувати видобуток, наприклад, Канада оголосила, що почне видобувати ще більше нафти цього року", - зазначив він.
Нагадаємо, Канада допоможе Європі відмовитися від російського газу і нафти.
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