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США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами: що відомо

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США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами: що відомо

Ілюстративне фото

Вночі, 24 вересня, США підняли в небо один із рідкісних літаків, який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Три літаки, серед якиз був і унікальний борт Сполучених Штатів RC-135S "Cobra Ball", перебували у небі над США. Два з них - Cobra63 і Cobra61 - були над Аляскою неподалік кордону з Російською Федерацією, ще один — у центральній частині Сполучених Штатів.

Про це стало відомо з моніторингового порталу flightradar24.

Наразі всі три літаки, найімовірніше, приземлилися, адже на порталі flightradar їх не видно.

Слід зазначити, що востаннє ці літаки здіймалися в повітря наприкінці квітня 2022 року, коли Росія проводила випробування свїх МБР "Сармат" з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. Тоді в бік Аляски вилетіли два таких літаки, які відстежували "приліт" ракетної головної частини, що розділялася, з блоками індивідуального наведення на полігон Кура на Камчатці.

Скриншот сайту flightradar24 / ©
Скриншот сайту flightradar24

Зазначимо, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі ТСН.ua розповів, що плани, які були у Росії, щодо ядерного удару, стосувалися переважно Польщі, Литви або напрямку далі на північ.

"Від 2006 року Росія проводила ряд навчань, під час яких (із залученям Білорусі) моделювалося нанесення тактичних ядерних ударів по Варшаві і по Копенгагену. Потім це розширювалоя, зменшувалося, але в будь-якому випадку точки для ядерних ударів розташовувалися по цій лінії від Калінінграду на північний схід або на захід. Носії тактичних ядерних зарядів розміщені саме в Калінінграді. Це ракети Іскандери", - розповів Мусієнко.

Тепер експерт сумнівається, що росіяни змінили точки потенційних ядерних ударів, адже план Росії полягає в тому, щоб погрожувати ядерною зброєю передовсім країнам НАТО і Європі. РФ розмістила свої ядерні боєголовки просто посеред Європи у Калінінграді і продовжує шантажувати світ.

Нагадаємо, упродовж кількох місяців США попереджали Москву про серйозні наслідки у разі застосування ядерної зброї. Відповідні повідомлення з попередженням Кремлю надходили у приватному форматі.

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