США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами: що відомо

Вночі, 24 вересня, США підняли в небо один із рідкісних літаків, який призначений для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Три літаки, серед якиз був і унікальний борт Сполучених Штатів RC-135S "Cobra Ball", перебували у небі над США. Два з них - Cobra63 і Cobra61 - були над Аляскою неподалік кордону з Російською Федерацією, ще один — у центральній частині Сполучених Штатів.

Про це стало відомо з моніторингового порталу flightradar24.

Наразі всі три літаки, найімовірніше, приземлилися, адже на порталі flightradar їх не видно.

Слід зазначити, що востаннє ці літаки здіймалися в повітря наприкінці квітня 2022 року, коли Росія проводила випробування свїх МБР "Сармат" з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. Тоді в бік Аляски вилетіли два таких літаки, які відстежували "приліт" ракетної головної частини, що розділялася, з блоками індивідуального наведення на полігон Кура на Камчатці.

Скриншот сайту flightradar24

Зазначимо, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі ТСН.ua розповів, що плани, які були у Росії, щодо ядерного удару, стосувалися переважно Польщі, Литви або напрямку далі на північ.

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"Від 2006 року Росія проводила ряд навчань, під час яких (із залученям Білорусі) моделювалося нанесення тактичних ядерних ударів по Варшаві і по Копенгагену. Потім це розширювалоя, зменшувалося, але в будь-якому випадку точки для ядерних ударів розташовувалися по цій лінії від Калінінграду на північний схід або на захід. Носії тактичних ядерних зарядів розміщені саме в Калінінграді. Це ракети Іскандери", - розповів Мусієнко.

Тепер експерт сумнівається, що росіяни змінили точки потенційних ядерних ударів, адже план Росії полягає в тому, щоб погрожувати ядерною зброєю передовсім країнам НАТО і Європі. РФ розмістила свої ядерні боєголовки просто посеред Європи у Калінінграді і продовжує шантажувати світ.

Нагадаємо, упродовж кількох місяців США попереджали Москву про серйозні наслідки у разі застосування ядерної зброї. Відповідні повідомлення з попередженням Кремлю надходили у приватному форматі.

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