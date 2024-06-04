Відповідь Путіну: США здійснили тестовий запуск ракети, яка здатна дістати Кремль

Сполучені Штати здійснили плановий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III без озброєння. Він відбувся 4 червня з бази космічних сил Ванденберг у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, о 12:56 за місцевим часом.

Про це пише Newsweek.

Випробувальні ракети здатні нести ядерну боєголовку і можуть подолати понад 6000 миль і розвивати швидкість 23 Маха (15 000 миль на годину). Вони є ключовою частиною арсеналу збройних сил США , складаючи одну частину тріади ядерного стримування США.

"Тестовий запуск стався на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну та сплеску ядерної риторики, зокрема Володимира Путіна, який минулого місяця оголосив про навчання ядерної зброї", - пише видання.

Однак у своїй заяві AFGSC стверджує, що такі випробування "раніше проводилися понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій".

Спусковий апарат міжконтинентальної балистичної ракети пройшов близько 4200 миль до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана Командування космічної та протиракетної оборони США на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах.

Полковник Брайан Тітус, заступник командира космічного старту Delta 30, сказав, що запуск "матиме величезне значення" для національної оборони та для демонстрації "досвіду нашої відданої команди".

Генерал Томас А. Бюсьєр, командувач Глобальним ударним командуванням ВПС, сказав, що випробування "продемонструють і підтвердять нашу готовність створити безпечну, надійну, ефективну та надійну глобальну бойову здатність".

На базах ВПС США у Вайомінгу, Монтані та Північній Дакоті є близько 400 міжконтинентальних ракет Minuteman, і вони регулярно перевіряються.

Нагадаємо, у листопаді 202 року під час тестового запуску з бази космічних сил Ванденберг США зупинили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном. Тоді військові Америки заявили, що під час випробувань сталася "певна аномалія".

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