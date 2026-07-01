США здійснили до 5 тисяч бойових вильотів з Європи під час ударів по Ірану: у НАТО зробили заяву

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що операція США проти Ірану стала черговим доказом того, що Європа залишається важливим військовим партнером для Сполучених Штатів.

В інтерв’ю Financial Times Рютте повідомив, що американські військово-повітряні сили здійснили приблизно від 4 до 5 тисяч бойових вильотів із європейських авіабаз для підтримки операції «Епічна лють».

За словами генсека Альянсу, ці цифри демонструють, що європейські країни виконують взяті на себе зобов’язання в межах партнерства зі США та залишаються великою платформою для проєкції американської військової сили.

Реклама

Водночас Рютте визнав, що у Вашингтоні іноді виникає невдоволення через окремі випадки, коли деякі європейські союзники не повністю дотримуються двосторонніх домовленостей. Проте, наголосив він, загальна картина співпраці між США та Європою залишається позитивною.

Окремо очільник НАТО звернув увагу на масштабне переозброєння європейських країн. За його словами, оборонні замовлення Європи вже сягнули 300 мільярдів доларів, що забезпечує роботою близько 195 тисяч працівників американського оборонного сектору.

Заява пролунала на тлі триваючого загострення навколо Ірану та активного перегляду безпекової архітектури між США і європейськими союзниками.

Раніше повідомлялося, що Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по військових об’єктах США у Кувейті та Бахрейні, заявивши, що це стало відповіддю на попередні американські атаки.

Реклама

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати відкрито пригрозили повністю знищити Іран у разі подальших збройних провокацій.

Новини партнерів