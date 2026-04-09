США зірвали переговори ще до старту: в Ірані зробили гучну заяву

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США порушили три з десяти пунктів рамкової угоди ще до початку можливих переговорів.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Associated Press.

За його словами, через це переговори та припинення вогню не мають сенсу. Галібаф стверджує, що Вашингтон не дотримався умов, які Іран визначив як основу для врегулювання.

Йдеться, зокрема, про:

продовження атак на Ліван,

проникнення безпілотника в повітряний простір Ірану,

позицію адміністрації Дональд Трамп щодо заборони збагачення урану.

Водночас, за словами спікера, раніше Трамп називав іранську пропозицію з десяти пунктів основою для переговорів, однак США порушили її ще до їхнього старту.

Нагадаємо, Ізраїль у середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Цього ж дня війська США та Ізраїлю начебто обстріляли іранський нафтопереробний завод на острові Лаван. Іран відповів ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.