США зірвали поїздку російського посадовця до ООН: у Москві вибухнули заявами

ООН (ілюстративне фото) / © unsplash.com

Росія звинуватила США у відмові видати візу заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Алімову для участі в засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час засідання Радбезу, яке проходило під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, передає Reuters.

За словами Небензі, Алімов, який у російському МЗС курує питання, пов’язані з ООН, мав бути присутнім на засіданні на запрошення китайської сторони. Російський дипломат назвав ситуацію «кричущим проявом неповаги» до головування Китаю в Раді Безпеки.

«Попри всі наші спроби переконати американську сторону видати йому візу, зрештою віза йому не була надана», — заявив Небензя.

Він також стверджує, що США порушили свої зобов’язання як країна, яка приймає штаб-квартиру ООН. За словами російського представника, відповідно до угоди про штаб-квартиру, доступ до будівлі ООН у Нью-Йорку має бути забезпечений для всіх посадовців держав-членів організації.

В ООН заявили, що очікують від країни перебування видачі віз усім особам, яким необхідно брати участь у роботі організації. Речник генсека ООН Фархан Хак зазначив, що це є стандартною позицією секретаріату.

Водночас, за даними представника ООН, міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі, ймовірно, також не видали візу для участі в цьому ж засіданні. Через це він не перебував у Нью-Йорку і не зміг зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, як планувалося.

Раніше постійний представник Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що для укладення мирної угоди з Україною, за версією Москви, необхідно «усунути першопричини» російської агресії.

Зокрема, він повторив низку тез російської пропаганди, заявивши, що однією з причин вторгнення РФ нібито було прагнення України приєднатися до НАТО, а також «переслідування» російськомовного населення.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков висунув цинічні звинувачення Володимиру Зеленському. З його слів, Кремль буцімто «віддає перевагу мирному шляху». Втім, брехливо додав він, «войовничі заяви» президента України є «головною перешкодою» до миру.

